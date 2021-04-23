ياسر حمد: شعرت بالصدمة عندما وصلني استدعاء لتمثيل فلسطين

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 20:15

4/23/2021 8:15:11 PM ياسر حمد: شعرت بالصدمة عندما وصلني استدعاء لتمثيل فلسطين
فلسطين منتخب فلسطين ياسر حمد
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