محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
اختبار في الجول
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري الإيطالي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
هدفا تعادل سبيزيا وإنتر 1/1 (الدوري الإيطالي)
الخميس، 22 أبريل 2021 - 00:52
4/22/2021 12:52:56 AM
هدفا تعادل سبيزيا وإنتر 1/1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ريال مدريد على قادش 0/3 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز ساسولو على ميلان 1/2 (الدوري الإيطالي)
هدف فوز بيراميدز على نكانا 0/1 (الكونفدرالية الإفريقية)
إنتر
سبيزيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الهاني سليمان: أحمد سامي طلب مني عدم إهدار الوقت ضد الأهلي لهذا السبب
2 ساعة |
الدوري المصري
كرة سلة – الزمالك والأهلي يلحقان بـ الاتحاد والجزيرة إلى نصف النهائي
2 ساعة |
رياضات أخرى
بيريز: كلوب خسر في فالديبيباس مثلما هُزم في نهائي الأبطال.. وربما نضطر لبيع بنزيمة
2 ساعة |
الدوري الإسباني
بيريز في حوار ناري: الإنجليز لم ينسحبوا.. ومن حرك 40 مشجعا لـ تشيلسي حرض قادش ضد دوري السوبر الأوروبي
2 ساعة |
أوروبا
بيريز: مودريتش جدد تعاقده مع ريال مدريد.. لا أستطيع تخيل رحيل زيدان وهذا موقف مبابي
3 ساعة |
الدوري الإسباني
حسام حسن: أحمد سامي كان عنيفا معنا.. وفرج عامر هو من سيحدد مستقبلي
3 ساعة |
الدوري المصري
أحمد ناجي: كنت أرى أن علي لطفي يجب أن يشارك ضدنا.. والهاني سليمان مميز
3 ساعة |
الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: لماذا أغير مركز الشحات؟.. افتقدنا للطاقة وعلينا تقبل الهزيمة
4 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
لا يوجد تعادل في التنس.. سموحة يكسر إرسال الأهلي لصدارة الدوري
بيريز في حوار ناري: الإنجليز لم ينسحبوا.. ومن حرك 40 مشجعا لـ تشيلسي حرض قادش ضد دوري السوبر الأوروبي
مؤتمر موسيماني: لماذا أغير مركز الشحات؟.. افتقدنا للطاقة وعلينا تقبل الهزيمة
قائمة الزمالك – عودة روقا.. وغياب أوباما وشيكابالا أمام الإنتاج الحربي
فرج عامر لـ في الجول: قصدت تشبيه سموحة بـ سيرينا ويليامز.. وهذا ردي على اتهام التهاون مع الأهلي
الأكثر مشاهدة
1
كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح
2
تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
3
انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
4
وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك