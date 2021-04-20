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الحلقة الأولى من The Scout كشاف النجوم المصريين في أوروبا
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 14:07
4/20/2021 2:07:32 PM
الحلقة الأولى من The Scout كشاف النجوم المصريين في أوروبا
حرب عالمية كروية بسبب دوري السوبر الأوروبي
تحليل في الجول - ماذا قدم صلاح ضد ريال مدريد
أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (الدوري المصري)
ملخص فوز أوساسونا على إلتشي 2-0 (الدوري الإسباني)
The Scout
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