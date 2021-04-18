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ملخص فوز توريننو على روما 3-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 18 أبريل 2021 - 23:19
4/18/2021 11:19:16 PM
ملخص فوز توريننو على روما 3-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ليستر سيتي على ساوثامبتون 1-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
هدف الأهلي الأول في الزمالك - محمد شريف
هدف تعادل الزمالك في الأهلي - شيكابالا
هدف الأهلي الثاني في الزمالك - محمد شريف
روما
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