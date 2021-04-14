هدف تعادل مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 22:59

4/14/2021 10:59:23 PM هدف تعادل مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند (دوري أبطال أوروبا)
مانشستر سيتي محرز بروسيا دورتموند ليلة الأبطال
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