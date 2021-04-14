محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
اختبار في الجول
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
دوري أبطال أوروبا
الرئيسية
نظرة عامة
التصفيات
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
هدف تعادل مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 22:59
4/14/2021 10:59:23 PM
هدف تعادل مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند (دوري أبطال أوروبا)
مانشستر سيتي
محرز
بروسيا دورتموند
ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
قمصان: لا أظن أن الأهلي سيستعيد أي من اللاعبين المصابين قبل مواجهة الزمالك
23 دقيقة |
الدوري المصري
زيدان: تعاملنا مع ليفربول أفضل من الكلاسيكو.. وهذا أكثر ما أفتخر به
36 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
أسامة نبيه: حصدنا العديد من المكاسب أمام حرس الحدود.. ولا نهتم بهوية حكام القمة
40 دقيقة |
مصر
رئيس لجنة الاستئناف: لا يضار المُتظلم من تظلمه
44 دقيقة |
مصر
طبيب الأهلي: نتيجة أشعة أكرم توفيق مطمئنة وهذا موقف وليد سليمان
49 دقيقة |
مصر
حازم إمام: حققنا المطلوب أمام حرس الحدود.. جاهزون للأهلي
51 دقيقة |
مصر
كبوة بيراميدز مستمرة.. المقاصة يخطف نقطة من الدفاع الجوي
ساعة |
الدوري المصري
كلوب: طريقة إنهاء الفرص ضد ريال مدريد تشبه موسمنا.. صلاح كان يسجلهم بأعين مغلقة
ساعة |
دوري أبطال أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
رصاصة بواليا تقتل صمود النصر.. الأهلي يمر إلى دور الـ 16 بصعوبة قبل الدربي
بـ 3 كرات ثابتة وأقل مجهود قبل الدربي.. الزمالك يعبر الحدود ويضرب موعدا مع الإسماعيلي
ملوك أوروبا لا يسقطون في أنفيلد.. ريال مدريد يتعادل مع ليفربول ويطير لنصف نهائي الأبطال
زالت عقدة ربع النهائي.. سيتي يقتل دورتموند ويضرب موعدا ناريا مع سان جيرمان
كلوب: طريقة إنهاء الفرص ضد ريال مدريد تشبه موسمنا.. صلاح كان يسجلهم بأعين مغلقة
الأكثر مشاهدة
1
انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل
2
الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
3
تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا
4
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك