حوار مطول مع إبراهيم حسن نجم منتخب مصر السابق

الخميس، 01 أبريل 2021 - 11:30

4/1/2021 11:30:56 AM حوار مطول مع إبراهيم حسن نجم منتخب مصر السابق
إبراهيم حسن منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار مطول مع إبراهيم حسن عن "دلع" الجيل الحالي.. وعدم الاستفادة من التوأمين 11 دقيقة | الدوري المصري
بيكيه: الخسارة من ليفربول مؤلمة أكثر من غيرها 40 دقيقة | الدوري الإسباني
جيمس: نصيحة جيجز لي كانت في منتهى الأهمية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيراليون تستأنف ضد قرار تأجيل مباراة بنين ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
الدرندلي: لم نواجه أي صعوبات في السودان.. ذاهبون لاقتناص الـ3 نقاط ساعة | مصر
سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S ساعة | المحترفون
والتر بواليا يصل السودان وينضم لبعثة الأهلي لمواجهة المريخ 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سولشاير يحكي: تراجعت عن ضم لاعب بسبب قصة شعر "عرف الديك" 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 3 حوار – صلاح يتحدث عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا 4 شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك