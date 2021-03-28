هدف فوز قطر على أذربيجان - حسن الهيدوس (مباراة ودية)

الأحد، 28 مارس 2021 - 00:09

3/28/2021 12:09:03 AM هدف فوز قطر على أذربيجان - حسن الهيدوس (مباراة ودية)
قطر أذربيجان
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدرندلي: إدارة الأهلي حققت 85% من البرنامج الانتخابي.. ولدينا احتياطي نقدي ضخم 52 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثالثة – "المسعف والسائق كانا يؤديان الصلاة".. نقل لاعب مصاب بسيارة ملاكي 57 دقيقة | مصر
لاعب جزر القمر: كنت أشاهد صلاح في التلفزيون الآن سألعب ضده.. وسنسبب المشاكل لمصر ساعة | منتخب مصر
شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي ساعة | منتخب مصر
يورو الشباب – تعادل إسبانيا وإيطاليا في مجزرة بطاقات حمراء ساعة | أوروبا
المدير العام لجزر القمر: مواجهة مصر أشبه بمباراة نهائية ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
لاعب جزر القمر: التواجد ضد صلاح في أرض الملعب حافز للفوز على مصر ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
مدرب جزر القمر: مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية ضد مصر ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك