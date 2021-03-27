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هدف فوز زيمبابوي على بوتسوانا 0/1 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021)
السبت، 27 مارس 2021 - 21:22
3/27/2021 9:22:47 PM
هدف فوز زيمبابوي على بوتسوانا 0/1 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021)
ملخص فوز كاب فيردي على الكاميرون 1/3 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021)
ملخص فوز كوت ديفوار على النيجر 0/3 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021)
أزمة سياسية بين إسبانيا وكوسوفو تشعلها مباراة كرة قدم
تصفيات إفريقيا
زيمبابوي
بوتسوانا
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