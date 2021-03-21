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ملخص فوز بينيفنتو على يوفنتوس 1-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 21 مارس 2021 - 19:55
3/21/2021 7:55:48 PM
ملخص فوز بينيفنتو على يوفنتوس 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز تشيلسي على شيفيلد يونايتد 2-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز أتالانتا على هيلاس فيرونا 2-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز سبيزيا على كالياري 2-1 (الدوري الإيطالي)
هدف ياسين بونو التاريخي القاتل لـ إشبيلية أمام بلد الوليد
يوفنتوس
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