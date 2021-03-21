ملخص فوز تشيلسي على شيفيلد يونايتد 2-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

الأحد، 21 مارس 2021 - 18:24

3/21/2021 6:24:21 PM ملخص فوز تشيلسي على شيفيلد يونايتد 2-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
تشيلسي شيفيلد يونايتد في إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي
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