محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري الإيطالي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز سبيزيا على كالياري 2-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 21 مارس 2021 - 00:35
3/21/2021 12:35:23 AM
ملخص فوز سبيزيا على كالياري 2-1 (الدوري الإيطالي)
هدف ياسين بونو التاريخي القاتل لـ إشبيلية أمام بلد الوليد
هدفا فوز مانشستر سيتي على إيفرتون 0/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز بولونيا على كروتوني 3-2 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز ساوثامبتون على بورنموث 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
سبيزيا
كالياري
الدوري الإيطالي
في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بونو: لم أعرف كيف أحتفل بالهدف.. وكدت أسجل في هذا الملعب من قبل
13 دقيقة |
الدوري الإسباني
محمد صبحي: انضمام الشناوي في الأولمبياد؟ هو إضافة لأي فريق
36 دقيقة |
منتخب مصر
هذا لا يحدث كل يوم! ياسين بونو يسجل لـ إشبيلية في الثانية الأخيرة بتسديدة رائعة
46 دقيقة |
الدوري الإسباني
برايتون يضرب نيوكاسل بثلاثية
ساعة |
الدوري الإنجليزي
مستشار المريخ القانوني: طالبنا باستبعاد سيمبا من دوري الأبطال.. ليست أول مرة
ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
عمرو جمال يعلّق على عدم انضمامه للمنتخب.. ويكشف ما أخبره به موسيماني
ساعة |
منتخب مصر
NBA – إصابة مروعة لـ ليبرون جيمس ضد أتالانتا هوكس
ساعة |
رياضات أخرى
دافيد سيلفا يغيب عن مواجهة برشلونة
2 ساعة |
الدوري الإسباني
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
ما لم يحدث منذ عام 2017.. منتخب مصر ينتظر صلاح ضد كينيا
طارق حامد ينفي عرض الشارقة: تركيزي ينصب على مباريات الزمالك فقط
عمرو جمال يعلّق على عدم انضمامه للمنتخب.. ويكشف ما أخبره به موسيماني
سلة – غرامة للزمالك بسبب مباراة سموحة.. وإقامة المباريات دون جماهير
هذا لا يحدث كل يوم! ياسين بونو يسجل لـ إشبيلية في الثانية الأخيرة بتسديدة رائعة
الأكثر مشاهدة
1
مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر
2
هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض
3
الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة
4
في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك