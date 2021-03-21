هدف ياسين بونو التاريخي القاتل لـ إشبيلية أمام بلد الوليد

الأحد، 21 مارس 2021 - 00:28

3/21/2021 12:28:56 AM هدف ياسين بونو التاريخي القاتل لـ إشبيلية أمام بلد الوليد
ياسين بونو إشبيلية بلد الوليد في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
بونو: لم أعرف كيف أحتفل بالهدف.. وكدت أسجل في هذا الملعب من قبل 14 دقيقة | الدوري الإسباني
محمد صبحي: انضمام الشناوي في الأولمبياد؟ هو إضافة لأي فريق 37 دقيقة | منتخب مصر
هذا لا يحدث كل يوم! ياسين بونو يسجل لـ إشبيلية في الثانية الأخيرة بتسديدة رائعة 47 دقيقة | الدوري الإسباني
برايتون يضرب نيوكاسل بثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
مستشار المريخ القانوني: طالبنا باستبعاد سيمبا من دوري الأبطال.. ليست أول مرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عمرو جمال يعلّق على عدم انضمامه للمنتخب.. ويكشف ما أخبره به موسيماني ساعة | منتخب مصر
NBA – إصابة مروعة لـ ليبرون جيمس ضد أتالانتا هوكس ساعة | رياضات أخرى
دافيد سيلفا يغيب عن مواجهة برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك