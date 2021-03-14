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اشتباكات عنيفة بين الشرقية للدخان والفيوم بسبب هدف "غير أخلاقي"
الأحد، 14 مارس 2021 - 10:58
3/14/2021 10:58:17 AM
اشتباكات عنيفة بين الشرقية للدخان والفيوم بسبب هدف "غير أخلاقي"
تسلسل زمني.. إصابة معلول وما تبعها من غيابات حتى تجددت مرة أخرى
ملخص فوز فيورنتينا على بينيفنتو 4-1 (الدوري الإيطالي)
هدفا تعادل إنبي والمصري 1/1 (الدوري المصري)
الشرقية للدخان
الفيوم
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