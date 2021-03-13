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ملخص فوز فيورنتينا على بينيفنتو 4-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 13 مارس 2021 - 22:18
3/13/2021 10:18:57 PM
ملخص فوز فيورنتينا على بينيفنتو 4-1 (الدوري الإيطالي)
هدفا تعادل إنبي والمصري 1/1 (الدوري المصري)
هدف بنزيمة القاتل الرائع الذي خطف الفوز لـ ريال مدريد على إلتشي
ملخص فوز ساسولو على هيلاس فيرونا 3-2 (الدوري الإيطالي)
هدف إلتشي الصاعق في شباك ريال مدريد
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