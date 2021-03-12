كيف سيجد كارتيرون الزمالك مختلفا عن ولايته الأولى

الجمعة، 12 مارس 2021 - 17:33

3/12/2021 5:33:16 PM كيف سيجد كارتيرون الزمالك مختلفا عن ولايته الأولى
في الدوري الزمالك كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلبية مسحة الأهلي قبل السفر للكونغو 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الهادي: أشكر باتشيكو واللاعبين وجماهير الزمالك.. بالتوفيق للجهاز الجديد 40 دقيقة | الدوري المصري
إصابة لاعب ليفربول السابق بأزمة قلبية 42 دقيقة | أمريكا
في الدرجة الثانية – الترسانة يتصدر وتعادل زد مع بورتو السويس بمجموعة القاهرة 46 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف فترة غياب علي معلول بعد تجدد إصابته 49 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن غياب علي معلول وعودة أيمن أشرف وطاهر أمام فيتا كلوب 54 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك الأول مع كارتيرون – تقسيمة قوية ورسالة من المدرب الفرنسي.. وقرار من جنش ساعة | الدوري المصري
تقرير: صراع بين تشيلسي ويونايتد على مدافع روما ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك