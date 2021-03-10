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هدف كييزا الأول لـ يوفنتوس أمام بورتو
الأربعاء، 10 مارس 2021 - 00:26
3/10/2021 12:26:14 AM
هدف كييزا الأول لـ يوفنتوس أمام بورتو
لحظات أخيرة تحبس الأنفاس بين دورتموند وإشبيلية
ملخص فوز إنتر ميلان على أتالانتا 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز نابولي على بولونيا 3-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل سامبدوريا وكالياري 2-2 (الدوري الإيطالي)
ليون
يوفنتوس
ليلة الأبطال
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