محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري الإيطالي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز إنتر ميلان على أتالانتا 1-0 (الدوري الإيطالي)
الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 01:13
3/9/2021 1:13:50 AM
ملخص فوز إنتر ميلان على أتالانتا 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز نابولي على بولونيا 3-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل سامبدوريا وكالياري 2-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز كروتوني على تورينو 4-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل فيورنتينا وبارما 3-3 (الدوري الإيطالي)
إنتر ميلان
أتالانتا
في إيطاليا
الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
روبيرتو كارلوس: صلاح أحد أعظم اللاعبين.. وأتابع الدوري المصري القوي
ساعة |
المحترفون
حمص: من الصعب الحديث عن هبوط الإسماعيلي.. ويجب على الجميع مساندة النادي
ساعة |
الدوري المصري
الباندا وخواكين يكملان عودة مجنونة لـ بيتيس أمام ألافيس
ساعة |
الدوري الإسباني
تيباس: من الصعب انتقال صلاح لإسبانيا هذا الصيف لكن أتمنى.. لم نتأثر برحيل رونالدو
ساعة |
الدوري الإسباني
الجيش لـ في الجول: الأهلي لم يطلب ضم أحمد سمير.. ومصدر من الأحمر يعلق
ساعة |
الدوري المصري
وست هام يواصل مداعبة حلم دوري الأبطال ويطيح بـ ليدز يونايتد
ساعة |
الدوري الإنجليزي
فاروق جعفر: لا توجد نية لأي تغيير في الجهاز الفني للزمالك.. ولم نعاقب اللاعبين بعد لقاء الترجي
ساعة |
الدوري المصري
حارس فيتا كلوب: أصبت بالإحباط بعد ربط تألقي بالسحر.. طوينا صفحة لقاء القاهرة
2 ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
الجيش لـ في الجول: الأهلي لم يطلب ضم أحمد سمير.. ومصدر من الأحمر يعلق
فاروق جعفر: لا توجد نية لأي تغيير في الجهاز الفني للزمالك.. ولم نعاقب اللاعبين بعد لقاء الترجي
مجموعة الزمالك - تونجيث لـ في الجول: لا نفكر تماما في الانسحاب من بطولة إفريقيا
حارس فيتا كلوب: أصبت بالإحباط بعد ربط تألقي بالسحر.. طوينا صفحة لقاء القاهرة
تيباس: من الصعب انتقال صلاح لإسبانيا هذا الصيف لكن أتمنى.. لم نتأثر برحيل رونالدو
الأكثر مشاهدة
1
في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي
2
الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه
3
مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا
4
بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك