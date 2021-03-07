ملخص تعادل فيورنتينا وبارما 3-3 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 07 مارس 2021 - 21:54

3/7/2021 9:54:13 PM ملخص تعادل فيورنتينا وبارما 3-3 (الدوري الإيطالي)
فيورنتينا بارما في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جدل هيرنانديز ومرونة سيميوني في أبرز ملامح تعادل أتليتكو وريال مدريد 3 دقيقة | الدوري الإسباني
سيميوني: لا أعلم كيف فكر البعض أننا سنحسم الدوري بفارق 20 نقطة 6 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا بعد الهزيمة من يونايتد: هذه النتيجة ستساعد سيتي.. ونبارك لهم ساعة | الدوري الإنجليزي
زيدان: يجب احترام قرار الحكم.. وريال مدريد على قيد الحياة ساعة | الدوري الإسباني
أفشة وهاني في تشكيل الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
السد يحصد الدوري القطري.. لقب تاريخي لـ تشابي وكازورلا ساعة | الوطن العربي
سولشاير بعد الفوز على سيتي: يونايتد عاد لمستواه.. الأداء كان رائعا ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: نطالب بخوض مواجهة الأهلي بالإسماعيلية أو استاد الإسكندرية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك