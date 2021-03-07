هدف لويس سواريز الجميل أمام ريال مدريد

الأحد، 07 مارس 2021 - 17:50

3/7/2021 5:50:40 PM هدف لويس سواريز الجميل أمام ريال مدريد
ريال مدريد لويس سواريز أتليتكو مدريد دربي مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلسلة هزائم تحدث لأول مرة في التاريخ.. فولام يعمق جراح ليفربول ويفوز عليه في أنفيلد 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يهزم فيرونا بثنائية في انتظار تعثر إنتر 7 دقيقة | الدوري الإيطالي
لتجديد عقده.. لابورتا: سأتحدث مع والد ميسي الليلة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل دربي مانشستر - سيتي بالقوة الضاربة وهيندرسون يحرس مرمى يونايتد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأشعة تكشف إصابة وحيد بتمزق في الخلفية.. وتحديد مدة غيابه 31 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياكوس يقسو على لاميا بمشاركة كوكا 41 دقيقة | المحترفون
"هل يمكنكم رؤيتنا الآن؟ 55 لقبا".. رينجرز بطلا للدوري بعد عقد الأحزان 42 دقيقة | أوروبا
مباشر في إسبانيا - أتليتكو مدريد (1) (0) ريال مدريد.. عجز هجومي لكتيبة زيدان ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك