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هدف لويس سواريز الجميل أمام ريال مدريد
الأحد، 07 مارس 2021 - 17:50
3/7/2021 5:50:40 PM
هدف لويس سواريز الجميل أمام ريال مدريد
هدفا فوز برشلونة على أوساسونا 2/0 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز يوفنتوس على لاتسيو 1/3 (الدوري الإيطالي)
أهداف تعادل الأهلي مع فيتا كلوب 2/2 (دوري أبطال إفريقيا)
ملخص فوز الوداد على هوريا 0/2 (دوري أبطال إفريقيا)
ريال مدريد
لويس سواريز
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