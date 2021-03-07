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أهداف فوز يوفنتوس على لاتسيو 1/3 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 07 مارس 2021 - 00:56
3/7/2021 12:56:35 AM
أهداف فوز يوفنتوس على لاتسيو 1/3 (الدوري الإيطالي)
أهداف تعادل الأهلي مع فيتا كلوب 2/2 (دوري أبطال إفريقيا)
ملخص فوز الوداد على هوريا 0/2 (دوري أبطال إفريقيا)
هدفا فوز بيراميدز على أسوان 0/2 (الدوري المصري)
في إيطاليا
يوفنتوس
لاتسيو
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