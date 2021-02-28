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ملخص فوز إنتر على جنوى 0/3 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 28 فبراير 2021 - 19:29
2/28/2021 7:29:21 PM
ملخص فوز إنتر على جنوى 0/3 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ماميلودي صن داونز على شباب بلوزداد 1/5 (دوري أبطال إفريقيا)
هدفا فوز البنك الأهلي على أسوان 0/2 (الدوري المصري)
هدفا فوز أتالانتا على سامبدوريا 0/2 (الدوري الإيطالي)
في إيطاليا
إنتر
جنوى
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