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ملخص فوز ساسولو على كروتوني 2-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 15 فبراير 2021 - 00:51
2/15/2021 12:51:03 AM
ملخص فوز ساسولو على كروتوني 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز أتالانتا على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز سامبدوريا على فيورنتينا 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز روما على أودينيزي 3-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز سبيزيا على ميلان 2-0 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي
ساسولو
كروتوني
في إيطاليا
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