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ملخص فوز أتالانتا على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 14 فبراير 2021 - 19:28
2/14/2021 7:28:36 PM
ملخص فوز أتالانتا على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز سامبدوريا على فيورنتينا 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز روما على أودينيزي 3-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز سبيزيا على ميلان 2-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل تورينو وجنوى 0-0 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي
كالياري
أتالانتا
في إيطاليا
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