محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس العالم للأندية
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
مصر 2021
كأس العالم للأندية 2020
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
كأس السوبر الإفريقي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري الإيطالي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص تعادل بولونيا وبينيفنتو 1-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 13 فبراير 2021 - 01:24
2/13/2021 1:24:30 AM
ملخص تعادل بولونيا وبينيفنتو 1-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز تشيلسي على بارنسلي 1-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية
ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية
ملخص فوز ساوثامبتون على ولفرهامبتون 2-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
الدوري الإيطالي
في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب إلتشي يستقيل في المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام سيلتا
2 ساعة |
الدوري الإسباني
حوار – بانون: لو نشر معلول صورة قدمه سيعتذرون له.. ولقبي في المغرب "88"
3 ساعة |
كأس العالم للأندية 2020
محمد هاني: لم أفكر في إهداري ركلة ترجيح الزمالك ضد بالميراس.. والانتقادات طبيعية في الأهلي
3 ساعة |
كأس العالم للأندية 2020
ميشيل يانكون: هذا سر تطور الشناوي في ركلات الترجيح.. ولا أفكر في ضم حراس جدد للأهلي
3 ساعة |
كأس العالم للأندية 2020
سكاي: دييجو كوستا على وشك الانضمام إلى بالميراس
3 ساعة |
أمريكا
الإسماعيلي يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي
3 ساعة |
الدوري المصري
مؤتمر مدرب المولودية: كانت مباراة بين فريق يهاجم وآخر يدافع.. النتيجة تخدمنا معنويا
3 ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
حسين الشحات: مصافحة أبو تريكة كانت لقطة عفوية.. وكيف نصف أي من فرق مونديال الأندية بالسيئين؟
3 ساعة |
كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
تعثر إفريقي مبكر.. الكرة تأبى دخول المرمى والزمالك يتعادل مع المولودية
مؤتمر باتشكيو: لم نحسن استغلال الفرص التي صنعناها.. ومروان يحتاج الثقة
الزمالك يعلن إصابة فرجاني ساسي في الكاحل
حوار – بانون: لو نشر معلول صورة قدمه سيعتذرون له.. ولقبي في المغرب "88"
الإسماعيلي يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي
الأكثر مشاهدة
1
اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية
2
انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي
3
في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة
4
ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك