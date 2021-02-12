محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس العالم للأندية
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
مصر 2021
كأس العالم للأندية 2020
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
كأس السوبر الإفريقي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
الشناوي: نوير قدوتي.. وهذا ما قاله لي
الجمعة، 12 فبراير 2021 - 22:58
2/12/2021 10:58:33 PM
الشناوي: نوير قدوتي.. وهذا ما قاله لي
موسيماني: أحتاج إلى الوقت مثل كلوب وجوارديولا
مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية
ملخص فوز الأهلي على بالميراس (كأس العالم للأندية)
تصدي الشناوي للركلة الأخيرة التي أهدت الأهلي برونزية كأس العالم للأندية
الأهلي
الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر باتشكيو: لم نحسن استغلال الفرص التي صنعناها.. ومروان يحتاج الثقة
3 دقيقة |
دوري أبطال إفريقيا
روقا: لست قلقا بعد ما رأيته أمام المولودية.. سنحاول الفوز على تونجيث
25 دقيقة |
دوري أبطال إفريقيا
عبد الهادي: لو حضر التوفيق لفزنا بـ 3 أهداف على المولودية
29 دقيقة |
دوري أبطال إفريقيا
لاعب المولودية: نهدي التعادل مع الزمالك لجماهيرنا.. وسنركز للفوز على الترجي
44 دقيقة |
دوري أبطال إفريقيا
مجموعة الأهلي – انتصار مثير لـ سيمبا على فيتا كلوب
55 دقيقة |
دوري أبطال إفريقيا
تعثر إفريقي مبكر.. الكرة تأبى دخول المرمى والزمالك يتعادل مع المولودية
ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
ماركا: برشلونة سيخسر 5 ملايين يورو لو شارك ديمبيلي أمام ألافيس
ساعة |
الدوري الإسباني
محمد هاني عن مواجهة ألفونسو ديفيز: أحب رؤيته في المباريات.. لاعب برشلونة رحل بسببه
ساعة |
كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
تعثر إفريقي مبكر.. الكرة تأبى دخول المرمى والزمالك يتعادل مع المولودية
مؤتمر باتشكيو: لم نحسن استغلال الفرص التي صنعناها.. ومروان يحتاج الثقة
عبد الهادي: لو حضر التوفيق لفزنا بـ 3 أهداف على المولودية
روقا: لست قلقا بعد ما رأيته أمام المولودية.. سنحاول الفوز على تونجيث
مجموعة الأهلي – انتصار مثير لـ سيمبا على فيتا كلوب
الأكثر مشاهدة
1
اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية
2
انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي
3
في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة
4
ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك