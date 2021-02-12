أنا بيرلو (4) - حين فقدت الوعي قبل ركلة نهائي المونديال.. خطوات في عالم من الخوف

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 17:14

2/12/2021 5:14:13 PM أنا بيرلو (4) - حين فقدت الوعي قبل ركلة نهائي المونديال.. خطوات في عالم من الخوف
إيطاليا أندريا بيرلو أنا بيرلو
نرشح لكم
أخر الأخبار
المشجعة التي أهانت نادال: إنه لاعب ممل للغاية.. والأمن تعامل معي بحماقة 17 دقيقة | رياضات أخرى
فيديو في الجول - أنا بيرلو (4) - فقدان الوعي.. وخطوات في عالم من الخوف 32 دقيقة | حكايات في الجول
الأهلي يشكر الرئيس السيسي ويتعهد ببذل أقصى جهد لرفعة اسم مصر 39 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
في الدرجة الثانية - الترسانة يتصدر مجموعة القاهرة بسحق بورتو السويس 57 دقيقة | مصر
مؤتمر بيرلو: مستقبل جاتوزو؟ لدي مشاكلي أيضا.. ونريد فقط الوقت للتحسن فنيا ساعة | الدوري الإيطالي
مؤتمر بيولي: تجديد الثلاثي؟ واثق أنه سيستمر معنا.. ونريد إنهاء الموسم دون ندم ساعة | الدوري الإيطالي
استراحة في الدوري - طلائع الجيش (0)-(1) سموحة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
أيمن أشرف: تغيير المركز يحتاج أن يكون ذهنك حاضرا بشكل جيد.. وخرجنا بتجربة مهمة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك