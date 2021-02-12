ملخص فوز تشيلسي على بارنسلي 1-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 00:28

2/12/2021 12:28:01 AM ملخص فوز تشيلسي على بارنسلي 1-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
تشيلسي بارنسلي كأس الاتحاد الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيليبي ميلو: خسرنا أمام الأهلي الذي جعل بايرن يمر بوقت عصيب 19 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
كوكا: لم يستطع أي مهاجم أخذ مكاني في المنتخب.. ومصطفى محمد بإمكانه اللعب مع فريق عالمي 21 دقيقة | منتخب مصر
ياسر إبراهيم: كنا نريد كسر الرقم القياسي للأهلي في المونديال 28 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
كأس إسبانيا – ليفانتي يعود بتعادل ثمين من أرض أتليتك بلباو ويحلم بنهائي تاريخي 38 دقيقة | أوروبا
بهدف وإنقاذ رائع.. أبراهام يقود تشيلسي للعبور من عقبة بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي 41 دقيقة | أوروبا
الخطيب يهنئ لاعبي وجماهير الأهلي ببرونزية مونديال الأندية 47 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
بعد غياب دام 15 عاما.. مراسم تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية 2020
نيمار: أشعر بالحزن والألم.. لم أعد أستطيع الاحتمال ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك