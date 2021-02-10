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لويس إدوارد: أشكر الرب أن الفرصة سنحت لي للعب مع طاهر
الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 16:51
2/10/2021 4:51:31 PM
لويس إدوارد: أشكر الرب أن الفرصة سنحت لي للعب مع طاهر
بكاء لويس إدوارد عند حديثه عن كفاحه مع كرة القدم
هدفا فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 0/2 (الدوري المصري)
أهداف فوز ميلان على كروتوني 4/0 (الدوري الإيطالي)
لويس إدوارد
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