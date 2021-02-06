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هدف فوز جالاتا سراي على فنرباهتشة 0/1 - مصطفى محمد
السبت، 06 فبراير 2021 - 20:01
2/6/2021 8:01:43 PM
هدف فوز جالاتا سراي على فنرباهتشة 0/1 - مصطفى محمد
هدفا تعادل الإنتاج الحربي وأسوان 1/1 (الدوري المصري)
هدفا تعادل البنك الأهلي والجونة 1/1 (الدوري المصري)
هدفا فوز إنتر على فيورنتينا 0/2 (الدوري الإيطالي)
جالاتا سراي
الدوري التركي
مصطفى محمد
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