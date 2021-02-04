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أهداف فوز برشلونة على غرناطة 3/5 (كأس ملك إسبانيا)
الخميس، 04 فبراير 2021 - 18:18
2/4/2021 6:18:24 PM
أهداف فوز برشلونة على غرناطة 3/5 (كأس ملك إسبانيا)
هدف بيير جينياك الأول لـ تيجيريز في مرمى أولسان هيونداي (مونديال الأندية)
هدفا فوز سموحة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)
هدفا تعادل طلائع الجيش والمقاولون العرب 1-1 (الدوري المصري)
برشلونة
غرناطة
مونديال الأندية
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