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ملخص فوز روما على هيلاس فيرونا 3-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 01 فبراير 2021 - 02:43
2/1/2021 2:43:37 AM
ملخص فوز روما على هيلاس فيرونا 3-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز نابولي على بارما 2-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز جنوى على كروتوني 3-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل كالياري وساسولو 1-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز لاتسيو على أتالانتا 3-1 (الدوري الإيطالي)
روما
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا
في إيطاليا
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