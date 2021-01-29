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مدرب الدحيل: مباراة الأهلي صعبة جدا
الجمعة، 29 يناير 2021 - 19:45
1/29/2021 7:45:52 PM
مدرب الدحيل: مباراة الأهلي صعبة جدا
أهداف فوز المصري على الإنتاج الحربي 0/3 (الدوري المصري)
سامي الشيشيني يحكي التحديات التي واجهته خلال فترة تدريبه لـ أسوان
ملخص فوز غرناطة على نافالكارنيرو 6-0 (كأس إسبانيا)
ملخص فوز أتليتك بلباو على ألكويانو 2-1 (كأس ملك إسبانيا)
الأهلي
مونديال الأندية
الدحيل
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