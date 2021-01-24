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ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 3-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
الأحد، 24 يناير 2021 - 22:05
1/24/2021 10:05:00 PM
ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 3-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز ليستر سيتي على برينتفورد 3-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز جنوى على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز هيلاس فيرونا على نابولي 3-1 (الدوري الإيطالي)
مخلص فوز بيرنلي على فولام 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ليفربول
مانشستر يونايتد
في إنجلترا
كأس الاتحاد الإنجليزي
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