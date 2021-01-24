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ملخص فوز يوفنتوس على بولونيا 0/2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 24 يناير 2021 - 17:19
1/24/2021 5:19:05 PM
ملخص فوز يوفنتوس على بولونيا 0/2 (الدوري الإيطالي)
تتويج ديفينسا إي خوستيسيا التاريخي بـ كوبا سود أمريكانا
ملخص فوز مانشستر سيتي على تشيلتنهام 3-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز فيورنتينا على كروتوني 2-1 (الدوري الإيطالي)
يوفنتوس
بولونيا
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