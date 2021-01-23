ملخص فوز شيفيلد على بليماوث 2-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

السبت، 23 يناير 2021 - 21:25

1/23/2021 9:25:13 PM ملخص فوز شيفيلد على بليماوث 2-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
كأس الاتحاد الإنجليزي في إنجلترا شيفيلد يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
"سندمر مئويتكم كما دمروا مئويتنا".. ريال مدريد يفسد احتفالية ألافيس 21 دقيقة | الدوري الإسباني
بيان رسمي – اتحاد الكرة: نتقبل النقد ولن نقبل باستمرار تشويه الحكام 21 دقيقة | الدوري المصري
احترف في صربيا والمكسيك.. غزل المحلة يضم مهاجم تاونشيب رولرز 24 دقيقة | ميركاتو
في الدرجة الثانية – نادي زد يعلن ضم أحمد دويدار 31 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية – القباني مدربا لـ بني عبيد 44 دقيقة | مصر
مونديال اليد – ألمانيا تهزم البرازيل في لقاء شرفي 58 دقيقة | مصر 2021
مونديال اليد – طريق مصر.. الدنمارك تهزم اليابان وتضمن الصدارة ساعة | مصر 2021
مدافع المنصورة لـ في الجول: أتممت انتقالي إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك