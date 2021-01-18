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ماذا فعل جيمس هاردن في أول مباراة له مع بروكلين نيتس فريقه الجديد
الإثنين، 18 يناير 2021 - 01:12
1/18/2021 1:12:26 AM
ماذا فعل جيمس هاردن في أول مباراة له مع بروكلين نيتس فريقه الجديد
ملخص فوز نافالكارنيرو على إيبار 3-1 (كأس ملك إسبانيا)
ملخص فوز ريال بيتيس على سبورتنج خيخون 2-0 (كأس ملك إسبانيا)
ملخص تعادل أتالانتا وجنوى 0-0 (الدوري الإيطالي)
كرة سلة
جيمس هاردين
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