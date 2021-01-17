محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
مصر 2021
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
الدوري الفرنسي
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
مصر 2021
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
كأس السوبر الإفريقي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري الإيطالي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص تعادل ساسولو وبارما 1-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 17 يناير 2021 - 19:54
1/17/2021 7:54:32 PM
ملخص تعادل ساسولو وبارما 1-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز كروتوني على بينيفينتو 4-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز نابولي على فيورنتينا 6-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز غرناطة على مالاجا 2-1 (كأس ملك إسبانيا)
ملخص فوز أوساسونا على إسبانيول 2-0 (كأس ملك إسبانيا)
ساسولو
بارما
في إيطاليا
الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: سؤال بسيط للجنة الحكام؟ كم حكم دولي أدار مباريات الأهلي في 7 جولات من الدوري
15 دقيقة |
الدوري المصري
بمشاركة وردة.. باوك يقسو على كريت "المنقوص"
20 دقيقة |
المحترفون
ثنائية ليفاندوفسكي ومولر المدمرة تتجاوز بـ بايرن عقبة فرايبورج
36 دقيقة |
الدوري الألماني
إنبي لـ في الجول: لا نماع تأجيل مباراة الاتحاد.. أزمتنا مع اتحاد الكرة
38 دقيقة |
الدوري المصري
مدرب سموحة لـ في الجول: الهاني سليمان يخضع للأشعة.. واللاعب: أنا بخير
49 دقيقة |
الدوري المصري
التعثر الثاني للأحمر.. البنك الأهلي يُجبر الأهلي على التعادل
54 دقيقة |
الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل لقاء الاتحاد وإنبي بسبب كورونا
ساعة |
الدوري المصري
الزمالك والجونة على بتروسبورت
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
التعثر الثاني للأحمر.. البنك الأهلي يُجبر الأهلي على التعادل
مباشر في إنجلترا - ليفربول (0)-(0) مانشستر يونايتد.. أليسون يتألق
عبد الحفيظ: سؤال بسيط للجنة الحكام؟ كم حكم دولي أدار مباريات الأهلي في 7 جولات من الدوري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل لقاء الاتحاد وإنبي بسبب كورونا
الزمالك والجونة على بتروسبورت
الأكثر مشاهدة
1
فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير
2
حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
3
سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية
4
انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك