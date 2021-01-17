محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
مصر 2021
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
الدوري الفرنسي
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
مصر 2021
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
كأس السوبر الإفريقي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز أوساسونا على إسبانيول 2-0 (كأس ملك إسبانيا)
الأحد، 17 يناير 2021 - 19:48
1/17/2021 7:48:51 PM
ملخص فوز أوساسونا على إسبانيول 2-0 (كأس ملك إسبانيا)
هدف فوز أوليمبياكوس القاتل على جيانينا - أحمد حسن كوكا
هدفا تعادل الإنتاج الحربي وسموحة 1/1 (الدوري المصري)
ملخص فوز ديفينسا الأرجنتيني على كوكيمبو التشيلي 4-2 (كوبا سود أمريكا)
أحمد سمير: أهدافي في الزمالك تعويض للظلم الذي تعرضت له
إسبانيول
كأس ملك إسبانيا
أوساسونا
في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بتروسبورت: أرض الملعب مجهدة.. نستضيف 5 مباريات في 7 أيام
7 دقيقة |
الدوري المصري
البديل يوفيتش يُجهز على جروس ويقود إينتراخت للفوز على شالكة
33 دقيقة |
الدوري الألماني
مدرب الإسماعيلي: ننتظر فوز لعلاج الأخطاء ومصالحة الجماهير
56 دقيقة |
الدوري المصري
مباشر دربي إيطاليا - إنتر ميلان (1)-(0) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني
ساعة |
الدوري الإيطالي
الشرقية للدخان يعلن عبر في الجول استعارته لناشئ الزمالك
ساعة |
الدوري المصري
استراحة السوبر الإسباني - برشلونة (1) (1) أتليتك بلباو.. نهاية مجنونة للشوط
ساعة |
أوروبا
كرواتيا تكسر صمود أنجولا وتعبر إلى الدور الرئيسي
ساعة |
مصر 2021
خبر في الجول – جهاز الزمالك يرفض إعارة أحمد عيد لـ الإسماعيلي
ساعة |
ميركاتو
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
استراحة السوبر الإسباني - برشلونة (1) (1) أتليتك بلباو.. نهاية مجنونة للشوط
مباشر دربي إيطاليا - إنتر ميلان (1)-(0) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني
مباراة بلا هدف.. ليفربول ويونايتد يتعادلان سلبيا
خبر في الجول – جهاز الزمالك يرفض إعارة أحمد عيد لـ الإسماعيلي
مؤتمر موسيماني: لا أشعر بالقلق على الفريق.. ولم يكن يومنا أمام البنك الأهلي
الأكثر مشاهدة
1
فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير
2
حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
3
سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية
4
انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك