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ملخص فوز رايو فايكانو على إلتشي 2-0 (كأس ملك إسبانيا)
الأحد، 17 يناير 2021 - 03:31
1/17/2021 3:31:59 AM
ملخص فوز رايو فايكانو على إلتشي 2-0 (كأس ملك إسبانيا)
ملخص فوز إشبيلية على ليجانيس 1-0 (كأس ملك إسبانيا)
ملخص فوز سامبدوريا على أودينيزي 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ليفانتي على فوينلابرادا 4-2 بركلات الترجيح (كأس إسبانيا)
ملخص تعادل تورينو وسبيزيا 0-0 (الدوري الإيطالي)
رايو فايكانو
إلتشي
في إسبانيا
كأس ملك إسبانيا
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