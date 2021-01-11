محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
الدوري الفرنسي
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
كأس السوبر الإفريقي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز برايتون على نيوبورت 4-3 بركلات الترجيح (كأس الاتحاد الإنجليزي)
الإثنين، 11 يناير 2021 - 01:21
1/11/2021 1:21:52 AM
ملخص فوز برايتون على نيوبورت 4-3 بركلات الترجيح (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز توتنام على مارين 5-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز يوفنتوس على ساسولو 3-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز فيورنتينا على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز كرولي تاون على ليدز يونايتد 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
في إنجلترا
برايتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
اعتزال جدو
50 دقيقة |
مصر
مدرب سموحة: ريان إلى كليوباترا؟ أتمنى ضمه.. ولو رحل حسام حسن سنعوضه بمهاجم عربي
ساعة |
الدوري المصري
الزمالك: تألق إمام عاشور لا يقلل من ساسي.. وقد نضم مهاجما في وجود مصطفى
ساعة |
مصر
إقامة مونديال اليد دون حضور إعلامي
ساعة |
مصر 2021
حازم إمام: متشوق ومتوتر.. ولست معتادا على لقب "النائب"
ساعة |
مصر
طبيب الزمالك يكشف جديد إصابات فريقه
ساعة |
الدوري المصري
الهداف التاريخي لكرة القدم.. يوفنتوس يتخطى ساسولو في ليلة معانقة رونالدو المجد
ساعة |
الدوري الإيطالي
مدير البطولة العربية: تأكد غياب حجازي عن النهائي.. ومكافأة 6 ملايين دولار للفائز
2 ساعة |
الوطن العربي
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
اعتزال جدو
في الجول يكشف جديد مفاوضات الزمالك لبيع مصطفى محمد.. ساعات حاسمة مع سانت إيتيان
خبر في الجول - أحمد ياسر ريان يقترب من سيراميكا كليوباترا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الوحدة الإماراتي لم يطلب ضم الشحات
فيديو في الجول - كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العالم لليد مصر 2021
الأكثر مشاهدة
1
تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا
2
قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية
3
في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل
4
الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك