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ملخص فوز مانشستر سيتي على بيرمنجهام سيتي 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
الأحد، 10 يناير 2021 - 19:53
1/10/2021 7:53:13 PM
ملخص فوز مانشستر سيتي على بيرمنجهام سيتي 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز تشيلسي على موركامب 4-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز نابولي على أودينيزي 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز لاتسيو على بارما 2-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز هيلاس فيرونا على كروتوني 2-1 (الدوري الإيطالي)
مانشستر سيتي
في إنجلترا
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