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ملخص فوز هيلاس فيرونا على كروتوني 2-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 10 يناير 2021 - 19:47
1/10/2021 7:47:42 PM
ملخص فوز هيلاس فيرونا على كروتوني 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل إنتر ميلان وروما 2-2 (الدوري الإيطالي)
مخلص فوز مانشستر يونايتد على واتفورد 1-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز ميلان على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز جنوى على بولونيا 2-0 (الدوري الإيطالي)
في إيطاليا
الدوري الإيطالي
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