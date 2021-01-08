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ملخص فوز سبورتنج خيخون على أموريبييتا 1-0 (كأس ملك إسبانيا)
الجمعة، 08 يناير 2021 - 00:54
1/8/2021 12:54:23 AM
ملخص فوز سبورتنج خيخون على أموريبييتا 1-0 (كأس ملك إسبانيا)
ملخص فوز قادش على بونتيفيدرا 5-4 بركلات الترجيح (كأس ملك إسبانيا)
ملخص فوز فالنسيا على يكلانو 4-1 (كأس ملك إسبانيا)
هدفا تعادل الاتحاد والمصري 1-1 (الدوري المصري)
ملخص فوز بالميراس على ريفر بليت 3-0 (نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس)
سبورتنج خيخون
في إسبانيا
كأس ملك إسبانيا
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