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ملخص فوز أتالانتا على ساسولو 5-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 04 يناير 2021 - 02:42
1/4/2021 2:42:13 AM
ملخص فوز أتالانتا على ساسولو 5-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز روما على سامبدوريا 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز تورينو على بارما 3-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل جنوى ولاتسيو 1-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ميلان على بينيفينتو 2-0 (الدوري الإيطالي)
أتالانتا
ساسولو
الدوري الإيطالي
في إيطاليا
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