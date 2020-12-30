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القصة الكاملة لـ أزمة نهائي مرتبط السلة.. وظهور نتيجة مسحات كورونا عقب انتهاء المباراة
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 17:08
12/30/2020 5:08:18 PM
القصة الكاملة لـ أزمة نهائي مرتبط السلة.. وظهور نتيجة مسحات كورونا عقب انتهاء المباراة
أهداف فوز الأهلي على الاتحاد السكندري 4-0 (الدوري المصري)
هدفا فوز الزمالك على سموحة (الدوري المصري)
هدف فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا 0/1 (الدوري المصري)
كرة سلة
الأهلي
الاتحاد السكندري
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