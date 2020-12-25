محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
الدوري الفرنسي
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
كأس السوبر الإفريقي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
طبيب الزمالك يتحدث عن حالة طارق حامد ومحمود علاء
الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 00:00
12/25/2020 12:00:49 AM
طبيب الزمالك يتحدث عن حالة طارق حامد ومحمود علاء
في الدوري
الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
بو جلبان: أتمنى حصد الألقاب مع الصفاقسي.. زيادة المحترفين التونسيين لقيمة الدوري المصري
20 دقيقة |
الدوري المصري
الزمالك: المفاوضات مع أوباما لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.. ونُجهز العقود لـ ساسي
43 دقيقة |
مصر
وزير الرياضة: لم أجلس مع ساسي لإقناعه بالتجديد ولكن لطمأنته بشأن الزمالك
58 دقيقة |
الدوري المصري
مبابي يودّع توخيل رغم عدم إقالته رسميا حتى اللحظة
ساعة |
الدوري الفرنسي
ذا أثليتك يجيب في تقرير مطول: لماذا رحل توخيل ويريد سان جيرمان التعاقد مع بوكيتينو
ساعة |
الدوري الفرنسي
طبيب الزمالك يكشف جديد حالة طارق حامد ومحمود علاء
ساعة |
مصر
تقرير: إريكسن ينضم إلى سان جيرمان إذا تولى بوكيتينو قيادة الفريق
ساعة |
أوروبا
في الدرجة الثانية – أبو العينين شحاتة يستقيل من تدريب جمهورية شبين
2 ساعة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
وزير الرياضة: لم أجلس مع ساسي لإقناعه بالتجديد ولكن لطمأنته بشأن الزمالك
الزمالك: المفاوضات مع أوباما لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.. ونُجهز العقود لـ ساسي
طبيب الزمالك يكشف جديد حالة طارق حامد ومحمود علاء
ذا أثليتك يجيب في تقرير مطول: لماذا رحل توخيل ويريد سان جيرمان التعاقد مع بوكيتينو
صديق الأمس يكتب الانتصار الأول.. كابو يقود سموحة لتحقيق الفوز على دجلة
الأكثر مشاهدة
1
كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه
2
صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي
3
خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا
4
أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
قد ينال إعجابك