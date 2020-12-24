كواليس جلسة وزير الرياضة مع ساسي

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 23:57

12/24/2020 11:57:08 PM كواليس جلسة وزير الرياضة مع ساسي
ساسي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بو جلبان: أتمنى حصد الألقاب مع الصفاقسي.. زيادة المحترفين التونسيين لقيمة الدوري المصري 20 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: المفاوضات مع أوباما لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.. ونُجهز العقود لـ ساسي 43 دقيقة | مصر
وزير الرياضة: لم أجلس مع ساسي لإقناعه بالتجديد ولكن لطمأنته بشأن الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يودّع توخيل رغم عدم إقالته رسميا حتى اللحظة ساعة | الدوري الفرنسي
ذا أثليتك يجيب في تقرير مطول: لماذا رحل توخيل ويريد سان جيرمان التعاقد مع بوكيتينو ساعة | الدوري الفرنسي
طبيب الزمالك يكشف جديد حالة طارق حامد ومحمود علاء ساعة | مصر
تقرير: إريكسن ينضم إلى سان جيرمان إذا تولى بوكيتينو قيادة الفريق ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية – أبو العينين شحاتة يستقيل من تدريب جمهورية شبين 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
قد ينال إعجابك