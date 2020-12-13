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أهداف فوز روما على بولونيا 1/5 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 22:00
12/13/2020 10:00:15 PM
أهداف فوز روما على بولونيا 1/5 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز الأهلي على المقاصة (الدوري المصري)
هدفا الزمالك في مرمى المقاولون العرب (الدوري المصري)
أهداف فوز الاتحاد السكندري أمام بيراميدز (الدوري المصري)
روما
بولونيا
الدوري الإيطالي
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