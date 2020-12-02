محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
حكايات في الجول
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
سوبر هيرو - قصة محمد مجدي "أفشة" بطل "القاضية ممكن"
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 18:23
12/2/2020 6:23:38 PM
سوبر هيرو - قصة محمد مجدي "أفشة" بطل "القاضية ممكن"
أفشة
الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سوبر هيرو – قصة أفشة بطل "القاضية ممكن" من إنبي إلى الأهلي
دقيقة |
حكايات في الجول
الاتحاد السكندري يحتج على معروف: نطالب بالعدالة الغائبة عن مبارياتنا
28 دقيقة |
مصر
في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان في صدارة مجموعة الصعيد بالعلامة الكاملة
36 دقيقة |
مصر
تحديد موعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية
56 دقيقة |
الدوري المصري
"توازن وانضباط وقيادة".. عَلَامَ يحصل الزمالك بالتعاقد مع المثلوثي
ساعة |
تقرير في الجول
سلبية مسحة صالح جمعة
ساعة |
الدوري المصري
الزمالك يعلن ضم المثلوثي
ساعة |
الدوري المصري
حارس ليفربول الشاب: هذا ما فعله كلوب وأليسون وأدريان معي
ساعة |
دوري أبطال أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
الاتحاد السكندري يحتج على معروف: نطالب بالعدالة الغائبة عن مبارياتنا
الزمالك يعلن ضم المثلوثي
"توازن وانضباط وقيادة".. عَلَامَ يحصل الزمالك بالتعاقد مع المثلوثي
مصدر من صنداونز لـ في الجول: لن نفرط في سيرينو بأقل من 3 ملايين دولار
مصدر في الأهلي لـ في الجول: الشيخ لم يعد على قوة الفريق.. تم توجيه الشكر له
الأكثر مشاهدة
1
مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة
2
ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين
3
أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
4
خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك