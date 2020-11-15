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الكالتشيو مع المحمودي | هل عبث جوارديولا وساكي بجودة المدافع الإيطالي؟
الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 19:51
11/15/2020 7:51:27 PM
الكالتشيو مع المحمودي | هل عبث جوارديولا وساكي بجودة المدافع الإيطالي؟
أهداف فوز بوروندي على موريتانيا 1/3 (تصفيات أمم إفريقيا)
هدف فوز منتخب مصر على توجو - الونش
أهداف فوز أوروجواي على كولومبيا 3-0 (تصفيات كأس العالم 2022)
الكالتشيو مع المحمودي
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